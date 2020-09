Oberhausen

"Haus des Jugendrechts": Zielgruppe junge Straftäter

04.09.2020, 01:02 Uhr | dpa

Auch in Oberhausen arbeiten Behörden jetzt in einem "Haus des Jugendrechts" enger zusammen, um mehrfach auffällig gewordene Kinder und Jugendliche von der schiefen Bahn zu holen. Heute wird dort die mittlerweile fünfte derartige Einrichtung in Nordrhein-Westfalen von NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) offiziell eröffnet. 40 Mitarbeiter der städtischen Jugendgerichtshilfe, der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft Duisburg sind in dem Haus zusammengezogen worden.

"Das Angebot soll gefährdete Jugendliche in Oberhausen erreichen, bevor diese zu Intensivtätern werden", hatte die Staatsanwaltschaft im Vorfeld mitgeteilt. Häuser des Jugendrechts gibt es schon in Köln (2009), Paderborn (2014), Dortmund (2016) und Essen (2018). Die schwarz-gelbe Landesregierung hatte sich den landesweiten Ausbau einer solchen Behördenvernetzung auch in ihrem Koalitionsvertrag vorgenommen.