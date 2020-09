Halle (Saale)

Grünen-Parteitag: Lüddemann will Spitzenkandidatin werden

04.09.2020, 02:02 Uhr | dpa

Als erste Partei in Sachsen-Anhalt stellen die Grünen am Wochenende ihr Personal für die beiden Wahlen im kommenden Jahr auf. Heute steht dabei in Halle zunächst die Liste für die Landtagswahl auf dem Programm. Als Spitzenkandidatin hat die Parteispitze die Chefin der Landtagsfraktion, Cornelia Lüddemann, vorgeschlagen. "Ich trete auf Platz eins an, um ein starkes grünes Team zu einem starken Ergebnis zu führen", sagte Lüddemann der Deutschen Presse-Agentur. Über das Ziel der Regierungspartei lässt sie keinen Zweifel: "Wir wollen regieren, wir können regieren und wir werden regieren." Die 13 Kreisverbände der Grünen schicken insgesamt 112 Delegierte zu dem Parteitag.

Hinter Lüddemann bewerben sich die beiden Landesvorsitzenden Sebastian Striegel und Susan Sziborra-Seidlitz auf die Listenplätze zwei und drei. Für den vierten Platz der Landesliste will der Finanzexperte der Fraktion, Olaf Meister, kandidieren. Auch die Sprecherin für Agrarpolitik, Dorothea Frederking, und der umweltpolitische Sprecher Wolfgang Aldag wollen erneut in den Landtag einziehen und kandidieren für die Plätze fünf und sechs. Frederking wird auf Platz fünf allerdings von der Vorsitzenden der Grünen in Halle, Melanie Ranft, herausgefordert. Die Partei rechnet außerdem mit weiteren spontanen Bewerbungen.

Umweltministerin Claudia Dalbert (Grüne) will nicht wieder für den Landtag kandidieren, soll im Wahlkampf aber dennoch eine wichtige Rolle spielen und bei einer erneuten grünen Regierungsbeteiligung wieder Ministerin werden - am liebsten wieder im Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie. Dalbert hält am Freitag die Eröffnungsrede auf dem Parteitag. Eine prominente Newcomerin will auch ihren Hut in den Ring werfen: Für Listenplatz neun kandidiert die frühere Schwimmerin und Olympionikin Antje Buschschulte. Die Landtagswahl ist für den 6. Juni kommenden Jahres geplant, am Samstag wollen die Grünen dann ihre Liste für die Bundestagswahl aufstellen.