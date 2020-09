Löhnberg

Zwei Verletzte und Sachschaden nach Feuer in Wohnung

04.09.2020, 06:15 Uhr | dpa

Eine Verpuffung in einem Heizofen hat in Löhnberg (Landkreis Limburg-Weilburg) vermutlich einen Wohnungsbrand ausgelöst. Bei dem Feuer am Donnerstagabend sei der 54 Jahre alte Bewohner verletzt worden, teilte die Polizei in der Nacht zum Freitag mit. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Seine 57 Jahre alte Lebensgefährtin sei leicht verletzt worden. Bisher deuteten die Ermittlungen darauf hin, dass der mit Gas betriebene Ofen das Feuer ausgelöst habe. Das Mehrfamilienhaus sei zunächst nicht bewohnbar. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 100 000 Euro.