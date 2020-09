Möckern

Brand in Möckern möglicherweise mit Millionenschaden

04.09.2020, 07:41 Uhr | dpa

In der Nacht zum Freitag ist es in Möckern (Landkreis Jerichower Land) zu einem Großbrand mit größerem Schaden gekommen. Es gab nach den ersten Erkenntnissen keine Verletzten, wie ein Polizeisprecher am Freitagmorgen sagte. Nach Angaben der "Mitteldeutschen Zeitung" entstand ein Sachschaden in Millionenhöhe. Die Polizei wollte sich zunächst nicht näher zum Geschehen oder zur Schadenshöhe äußern. Die Einsatzkräfte seien noch vor Ort.