Tischtennis-World-Cup von Düsseldorf nach China verlegt

04.09.2020, 11:14 Uhr | dpa

Der Tischtennis-World-Cup findet in diesem Herbst nicht wie geplant in Düsseldorf sondern in China statt. Das gab der Weltverband ITTF am Freitag bekannt. Die Verlegung ist Teil einer "Restart"-Kampagne der ITTF während der Corona-Pandemie. Nach mehreren Monaten ohne internationale Turniere will der Weltverband in diesem Jahr wenigstens noch drei wichtige Wettbewerbe durchführen und den World Cup der Männer, den World Cup der Frauen sowie den Saisonabschluss "ITTF Finals" gebündelt in China austragen.

"Eine sichere Rückkehr zum internationalen Tischtennis-Geschehen war seit dem Ausbruch der Pandemie immer unsere Priorität", sagte der deutsche ITTF-Präsident Thomas Weikert. Wo genau die drei Turniere ausgetragen werden, ist noch nicht bekannt. Der Männer-World-Cup findet nun vom 13. bis 15. November statt.

Der World Cup ist im Tischtennis der prestigeträchtigste Wettbewerb nach den Olympischen Spielen und den Weltmeisterschaften. Eigentlich sollte er in diesem Jahr vom 16. bis 18. Oktober in Düsseldorf ausgetragen werden. Wegen der Corona-Pandemie wurden in diesem Jahr aber bereits die Olympischen Spiele, die Mannschafts-WM, die Einzel-EM und fast alle Turniere der World Tour verschoben oder ganz abgesagt.