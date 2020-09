Bruchsal

Lastwagenfahrer läuft betrunken auf Autobahn

04.09.2020, 11:24 Uhr | dpa

Ein betrunkener Lastwagenfahrer ist auf der A5 bei Bruchsal (Kreis Karlsruhe) zu Fuß unterwegs gewesen. Verkehrsteilnehmer hatten den 40-Jährigen in der Nacht zum Freitag auf dem Standstreifen gehen sehen und die Polizei gerufen, wie ein Sprecher am Freitag mitteilte. Als Polizisten ihn kontrollierten, stellte sich heraus, dass der Mann zuvor einkaufen gewesen war. Da sein Lastwagen an einem Parkplatz an der A5 stand, lief er dorthin zurück. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Polizisten nahmen ihm daraufhin seine Fahrzeugschlüssel ab.