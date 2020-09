Triefenstein

E-Fahrräder im Main - Paketlieferant stürzt in Fluss

04.09.2020, 12:53 Uhr | dpa

E-Fahrräder und Teppichrollen, die den Main herunterschwimmen, Pakete in den Fluten und ein Kleinlaster im Wasser: Im unterfränkischen Triefenstein (Landkreis Main-Spessart) ist ein Paketlieferant in den Main gestürzt - und hat dabei den Großteil seiner Ladung verloren. Der Fahrer blieb bei dem Unfall am Freitagvormittag unverletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Viele Pakete seien aber weggetrieben, darunter seien E-Fahrräder und Teppichrollen. Man versuche, diese zu bergen. Der Unfallhergang war nach Polizeiangaben zunächst unklar. Es wurden Ermittlungen aufgenommen.