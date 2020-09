Konstanz

"Querdenken" hat Demo für 3. Oktober in Konstanz angemeldet

04.09.2020, 14:15 Uhr | dpa

Für den Tag der Deutschen Einheit hat die Initiative Querdenken eine Demonstration gegen die Corona-Politik in Konstanz angemeldet. Bis zu 4500 Teilnehmer wollen demnach am 3. Oktober im Bereich Klein Venedig am Hafen zusammenkommen, teilte ein Sprecher der Stadt am Freitag mit. Zuvor hatte der "Südwestrundfunk" darüber berichtet.

Am selben Tag seien bereits acht weitere Demonstrationen in Konstanz angemeldet, sagte der Sprecher. Deshalb gelte es nun genau zu prüfen, ob und in welcher Form die Demonstrationen stattfinden können. Aufgrund der Corona-Pandemie seien auch mögliche Hygiene-Auflagen zu prüfen. Eine Entscheidung darüber sei vermutlich in der kommenden Woche zu erwarten.

Der Konstanzer Ableger der Stuttgarter Initiative Querdenken 711 hatte bereits zuvor angekündigt, in der Bodenseestadt demonstrieren zu wollen. Die Organisatoren planen demnach auch mehrere Menschenketten mit insgesamt bis zu 250 000 Teilnehmern. Das Motiv sei, die wegen der Corona-Politik entzweiten Menschen wieder zusammenzubringen, hatte Organisator Gerry Mayr am Mittwoch gesagt.