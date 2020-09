Schleusingen

Gericht: Wieder Camping am Bergsee Ratscher möglich

04.09.2020, 16:03 Uhr | dpa

Am Bergsee Ratscher kann vorerst wieder gecampt werden. Das Verwaltungsgericht Meiningen gab nach eigenen Angaben vom Freitag in einem Eilverfahren dem Antrag des Campingplatzbetreibers gegen einen Bescheid des Landratsamtes in Hildburghausen statt.

Die Behörde hatte den Betrieb des Platzes bisher nur für Dauer- und Saisoncamper erlaubt, da sie Infektionsregeln missachtet sah und "ballermannähnliche" Ausschweifungen moniert hatte. Unter anderem soll in der Vergangenheit bei der Ausweisung von Stellplätzen für Zelte und Campingwagen der Mindestabstand nicht berücksichtigt gewesen sein.

Das Gericht begründete seinen Beschluss im Eilverfahren nun damit, dass bei jüngeren Kontrollen keine Missstände mehr festgestellt worden waren. Das Eilverfahren war für den Campingplatzbetreiber wichtig, da an diesem Wochenende am Bergsee Ratscher ein Triathlon ausgetragen werden soll, der eine wichtige Einnahmequelle ist.