Aktionstag für Radsicherheit: Zahlreiche Vergehen aufgedeckt

04.09.2020, 17:36 Uhr | dpa

Bei ihrem landesweiten Aktionstag am Donnerstag haben die Polizei und die Kommunen in Sachsen-Anhalt diverse Radler bei Verstößen erwischt. Das Innenministerium listete am Freitag eine ganze Reihe Vergehen auf, die die Beamten beobachteten. So seien 38 Mal Gehwege entgegen der Vorschrift genutzt worden, 71 Mal befuhren die Radler den Radweg in falscher Richtung, 13 Radfahrer telefonierten, 9 fuhren über eine rote Ampel, ganze 73 Mal fuhren Radfahrer durch Fußgängerzonen oder ähnliches. Es wurden zudem an 16 Fahrrädern technische Mängel festgestellt, zwei Radfahrer erhielten eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr - bei einem wurden den Angaben zufolge 2,93 Promille Atemalkohol ermittelt.

"Der Radverkehr gewinnt auch in Sachsen-Anhalt immer mehr an Bedeutung", erklärte Innenminister Holger Stahlknecht (CDU). "Die Polizeibeamtinnen und -beamten haben während des Aktionstages zahlreiche Verstöße geahndet, mündliche Verwarnungen ausgesprochen, Gespräche geführt sowie Informationsmaterial verteilt."

Die Stadt Magdeburg teilte mit, die E-Bike-Staffel des Ordnungsamts habe am Donnerstag insgesamt 100 Kilometer zurückgelegt und 19 Verkehrsverstöße erfasst.