Wiesbaden

Stromausfall in Wiesbaden

04.09.2020, 19:57 Uhr | dpa

In einigen Teilen von Wiesbaden ist am Freitag der Strom ausgefallen. Wie viele Bürger betroffen waren, konnten die Stadtwerke Wiesbaden Netz und die Polizei am Abend vorerst nicht sagen. Zu dem Stromausfall kam es laut den Stadtwerken in den Stadtteilen Rambach, Bierstadt und Teilen des Zentrums. Ursache sei ein sogenannter Erdschluss in Rambach gewesen, bei dem Metall eines Mittelspannungskabels in Kontakt mit dem Erdreich gekommen sei.

Zwei weitere Erdschlüsse bei einem Kabelstrang zwischen der Bierstadter Straße und der Innenstadt seien gefolgt. Im Umspannwerk Bierstadt sei es zu einer Sicherheitsabschaltung des Stroms gekommen. Ein Teil der betroffenen Wiesbadener konnte laut den Stadtwerken am Freitagabend wieder mit Strom versorgt werden. Bei anderen Anliegern wurde ein Andauern der Arbeiten womöglich bis in die Nacht erwartet.