Neuer Abt für Kloster Loccum: Meister löst Hirschler ab

05.09.2020, 01:03 Uhr | dpa

Das ehemalige Zisterzienser-Kloster Loccum am Steinhuder Meer bekommt heute einen neuen Abt. Horst Hirschler gibt den Posten des Klostervorstehers nach 20-jähriger Amtszeit an den Landesbischof der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannover, Ralf Meister, ab.

Hirschler (87) hatte das Amt des Abts nach seinem Ausscheiden als Landesbischof im Jahr 2000 übernommen. Kloster Loccum wurde 1163 gegründet und war 1593 der Reformation beigetreten. Heute hat dort das Predigerseminar der Landeskirche und vier weiterer nordwestdeutscher Kirchen seinen Platz.

Hirschlers Nachfolger Meister ist seit 2011 Landesbischof in Hannover. "Mit großem Respekt vor einer über 850-jährigen Geschichte und vor der spirituellen Kraft, die vom Kloster Loccum ausgeht, trete ich meinen Dienst als Abt an. Ich danke meinem Vorgänger Abt Horst Hirschler für seine treue, kluge und lebensnahe Weise, in der er dieses Amt ausgefüllt hat", zitierte die Landeskirche vorab den 58-Jährigen.

Wegen der Corona-Epidemie hatte sich der Wechsel an der Spitze des Klosters verzögert. Eigentlich sollte Meister das Amt schon im Mai übernehmen. Auch der Festgottesdienst am Samstag steht im Zeichen der Pandemie: Aufgrund der Abstandsregeln können nur 160 geladene Gäste teilnehmen, darunter Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). An dem Gottesdienst wirken auch die katholischen Bischöfe Franz-Josef Bode (Osnabrück) und Heiner Wilmer (Hildesheim) mit. Übertragen wird die Zeremonie über die Internetseite der Landeskirche.