Halle (Saale)

Grüne stellen Personal für die Bundestagswahl auf

05.09.2020, 01:40 Uhr | dpa

Die Grünen aus Sachsen-Anhalt wollen auf ihrem Landesparteitag in Halle am Samstag (9.00 Uhr) ihre Kandidaten für die Bundestagswahl im kommenden Jahr aufstellen. Um den Spitzenplatz bewirbt sich erneut die derzeit einzige Grünen-Bundestagsabgeordnete aus Sachsen-Anhalt, Steffi Lemke.

In ihrem Bewerbungsschreiben gab Lemke das Ziel aus, dass die Grünen der nächsten Bundesregierung wieder angehören sollten. "Wir haben bewiesen, dass wir Verantwortung übernehmen können und mit verschieden schwierigen Koalitionspartnern sei es in Sachsen-Anhalt, Berlin oder in Hessen regieren können", schrieb die Dessauerin. Auf Platz zwei der Landesliste bewerben sich Urs Liebau aus Magdeburg und Dennis Hellmich aus Halle. Bei der Bundestagswahl 2017 hatten die Grünen in Sachsen-Anhalt 3,7 Prozent der Zweitstimmen bekommen.

Die 13 Kreisverbände der Grünen haben insgesamt 112 Delegierte zu dem Parteitag nach Halle geschickt. Die Partei hat in Sachsen-Anhalt derzeit gut 1100 Mitglieder.