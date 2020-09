Schwerin

Hotels und Gasthäuser: 25 Förderanträge für Investitionen

05.09.2020, 09:53 Uhr | dpa

Für das in der Corona-Krise gestartete Förderprogramm zur Qualitätsverbesserung in Hotels und Gasthäusern sind bislang Anträge in Höhe von rund 31,5 Millionen Euro eingegangen. Bis Ende August lagen rund 25 Anträge vor, wie das Wirtschaftsministerium in Schwerin auf Anfrage mitteilte. Je nach Größe des Unternehmens seien Fördersätze von 30 bis 50 Prozent möglich. Die Fördersumme könne bis zu 800 000 Euro betragen.

Laut Ministerium muss bei den Anträgen erkennbar sein, dass es sich dabei um eine Qualitätsverbesserung in den Einrichtungen handelt. Das bloße Auswechseln von abgenutzten Möbeln oder abgelaufenem Teppichboden sei nicht förderberechtigt. Projekte zur Verbesserung der Klimafreundlichkeit würden etwa ebenfalls unterstützt.

Anträge können seit dem 13. Juli gestellt werden. Bis Ende des Jahres könnten Bewilligungen ausgesprochen werden. Die Förderung sei Teil eines Programms zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur, für das in diesem Jahr landesweit 220 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Dieses sei zur Abmilderung der Corona-Folgen um 100 Millionen Euro aufgestockt worden, und die Beherbergungsbetriebe könnten künftig davon profitieren. Bisher sei dies nicht möglich gewesen. Anträge können beim Landesförderinstitut eingereicht werden.

"Viele Unternehmen haben im Lockdown ums Überleben gekämpft. Die Rücklagen wurden teilweise zur Deckung der laufenden betrieblichen Ausgaben eingesetzt. An andere aktive Maßnahmen, das eigene Unternehmen voran zu bringen, ist dann oftmals kaum zu denken", sagte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU). Qualitätssteigerung und ein verbessertes Angebot seien im Wettkampf mit anderen Bundesländern wichtige Grundlagen.