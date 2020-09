Nalbach

Täter nach Schüssen weiter auf der Flucht

05.09.2020, 11:16 Uhr | dpa

Nach den Schüssen auf einen Mann im saarländischen Nalbach ist der Täter weiter auf der Flucht. Die Fahndung nach dem Unbekannten laufe, sagte ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums am Samstag. Der Flüchtige hatte am Freitag auf den 38-Jährigen geschossen und ihn schwer verletzt. Das Opfer gab gegenüber der Polizei an, bei einem Bekannten im Ortsteil Piesbach zu Besuch gewesen zu sein. Auf der Terrasse wurde er nach eigener Aussage von einem ihm unbekannten Mann von hinten angeschossen. Die Hintergründe der Tat waren weiterhin unklar.