Göppingen

Fünf Verletzte bei Unfall nahe Göppingen

05.09.2020, 11:31 Uhr | dpa

Der Schriftzug "Unfall" leuchtet an einem Streifenwagen. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Bei einem Unfall nahe Göppingen sind fünf junge Menschen verletzt worden. Angaben der Polizei kam der 18 Jahre alte Fahrer in den frühen Morgenstunden des Samstags in einer langgezogenen Rechtskurve links von der Fahrbahn ab und überfuhr die Gegenfahrbahn. Der Wagen kam auf der Seite zum Liegen. Vier der Insassen im Alter von 17 und 18 Jahren wurden leicht verletzt, ein Insasse schwer. Alle wurden in Kliniken gebracht. Weshalb der junge Fahrer von der Fahrbahn abkam, war noch unklar. Der Schaden beläuft sich auf etwa 20 000 Euro.