Wangen im Allgäu

100 000 Euro Schaden bei Schuppenbrand

05.09.2020, 11:33 Uhr | dpa

100 000 Euro Schaden verursachte der Brand eines Schuppens in Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg). Wie die Polizei am Samstag mitteilte, brannte der Holzschuppen mit angebautem Carport am späten Freitagabend vollständig aus. Insgesamt 91 Feuerwehrleute waren im Einsatz, der Rettungsdienst war mit 18 Personen vor Ort. Anwohner wurden wegen Funkenflugs und Hitzeentwicklung aufgefordert ihre Häuser zu verlassen, ein Anwohner erlitt eine leichte Rauchvergiftung. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.