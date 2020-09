Glauchau

Hund eines Betrunkenen beißt zwei Menschen

05.09.2020, 14:18 Uhr | dpa

Der Hund eines völlig betrunkenen Mannes hat in Glauchau (Kreis Zwickau) zwei Menschen gebissen. Eine 69 Jahre alte Frau und ein 76-jähriger Mann seien dabei leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der Hund sei am Samstagmorgen neben seinem Herrchen außer Kontrolle geraten. Er habe niemanden an den 31-Jährigen herangelassen, der reglos und betrunken am Eingang eines Mehrfamilienhauses gelegen habe. Nach einer Stunde sei der 31-Jährige zu sich gekommen und habe das Tier gebändigt. Es werde nun geprüft, ob der Mann die nötige Zuverlässigkeit zum Halten des Hundes habe.