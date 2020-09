Königsbrunn

Schrauben an Schaukel gelöst: Jugendliche über Überschlag

05.09.2020, 14:39 Uhr | dpa

Weil zwei Spielplätze in Königsbrunn manipuliert worden sind, hat die Stadt davor gewarnt, diese zu nutzen. "Inzwischen wissen wir: Es war kein Vandalismus, und niemand wollte wahllos Kinder gefährden", sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag.

Zwei Jugendliche hatten sich am Freitag bei der Polizei gemeldet, nachdem die Stadt vor der Manipulation im Landkreis Augsburg gewarnt hatte. Laut Polizei lockerten die 15 und 16 Jahre alten Jugendlichen die Schrauben an den Schaukeln, weil so ein Überschlag möglich wurde. Bei einer Kontrolle fiel die Manipulation auf - die Polizei ermittelte. Zwar sei nichts passiert, eine Straftat sei es dennoch, teilte die Polizei weiter mit.

In Nürnberg verletzte sich hingegen ein Siebenjähriger Ende August, als er von einem Klettergerüst stürzte. Später stellten die Beamten fest, dass jemand die Schrauben entfernt hatte. Nach Angaben der Polizei von Samstag gibt es noch keine Hinweise auf Täter.