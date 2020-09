Arnhem

Darmstadt 98 mit gelungener Saison-Generalprobe

05.09.2020, 16:01 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 hat seine Saison-Generalprobe bestanden. Die Hessen kamen am Samstag im letzten Testspiel beim niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim zu einem 2:2 (0:1). Oussama Tannane (17. Minute) und Jacob Rasmussen (87.) brachten den Vorjahressiebten der Eredivisie zweimal in Führung, die Tobias Kempe (78.) per Foulelfmeter und Patric Pfeiffer (89.) jeweils ausglichen.

"Für uns war es ein richtig guter Test. Viele Abläufe haben funktioniert. Das Tempo war insgesamt hoch, wir konnten nachlegen, die Jungs sind in einer guten Verfassung", lobte der neue Lilien-Trainer Markus Anfang.

Gut eine Woche vor dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal beim Regionalliga-Club 1. FC Magdeburg musste der 46-Jährige auf einige Leistungsträger verzichten. Torjäger Serdar Dursun musste wegen Wadenproblemen passen, Victor Palsson befindet sich mit Island auf Länderspielreise. Zudem fehlten die verletzten Mathias Honsak, Matthias Bader, Aaron Seydel und Mathias Wittek. Dennoch lieferten die Hessen eine ordentliche Leistung ab, für die sie sich mit dem späten Ausgleich belohnten.