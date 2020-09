Rehburg-Loccum

Landesbischof Ralf Meister ist neuer Abt des Klosters Loccum

05.09.2020, 16:25 Uhr | dpa

Mit einem Festgottesdienst ist der Landesbischof der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannover, Ralf Meister, am Samstag in sein Amt als Abt des Klosters Loccum eingeführt worden. Meister folgt auf Horst Hirschler (87), der 20 Jahre lang an der Spitze des ehemaligen Zisterzienser-Klosters nahe des Steinhuder Meeres stand.

Der Prior des Klosters, Arend de Vries, Geistlicher Vizepräsident im Landeskirchenamt der Landeskirche, dankte dem sichtlich bewegten bisherigen Abt herzlich für seine Arbeit und Liebe zum Kloster. Er habe das Amt mit Leidenschaft ausgefüllt und das Kloster zu einem öffentlichen Ort gemacht. Seine hohe Präsenz im Kloster, in der Gemeinde und im Ort habe den Menschen viel gegeben.

Meister wurde - begleitet von Gebet, Fürbitte und Segen - in sein neues Amt eingeführt, das er zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben übernimmt. Feierlich wurden ihm die Insignien des Klosters überreicht: ein Kreuz, ein Ring und der silberne Krummstab. "Ordnungsgemäß gewählt und eingeführt übernehme ich das Amt des Abtes des Klosters Loccum", sagte Meister, der nach seiner Einführung die Predigt hielt. Für den musikalischen Rahmen sorgte unter anderem die Gruppe Hannover Harmonists.

Wegen der Corona-Pandemie hatte sich der Wechsel an der Spitze des Klosters verzögert. Ursprünglich sollte Meister das Amt im Mai übernehmen. Um die Abstandsregeln einzuhalten durften beim Gottesdienst nur 160 geladene Gäste teilnehmen, darunter war Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Der Gottesdienst wurde im Internet übertragen.

Meister (58) wurde in Hamburg geboren und ist seit März 2011 Landesbischof der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers. Seit dem Jahr 2018 ist er zudem Leitender Bischof der Vereinigten Evangelisch-lutherischen Kirche Deutschlands.

Das Kloster Loccum wurde im Jahr 1163 gegründet und schloss sich 1593 der Reformation an. Heute hat dort das Predigerseminar der Landeskirche und vier weiterer nordwestdeutscher Kirchen seinen Platz.