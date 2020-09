Roding

Zusammenprall mit Lkw: Motorradfahrer tödlich verunglückt

05.09.2020, 18:46 Uhr | dpa

Ein Motorradfahrer ist beim Überholen in Roding (Landkreis Cham) tödlich verunglückt. Der 46-Jährige wollte am Samstagnachmittag auf der Bundesstraße 85 ein Auto überholen und prallte dabei frontal in einen entgegenkommenden Lastwagen, wie die Polizei mitteilte. Die Hilfe von Rettungskräften blieb erfolglos, der Mann starb noch am Unfallort. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.