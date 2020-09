Kelkheim (Taunus)

Kreisfeuerwehr ist Spezialist für Tierrettung

06.09.2020, 08:54 Uhr | dpa

Der Kreisfeuerwehrverband Main-Taunus hat sich auf die Rettung von Tieren spezialisiert. Eine Abteilung kümmert sich seit fast 20 Jahren um in Not geratene Tiere aller Größenordnungen, von der Biene über Katzen bis hin zu Pferden und Elefanten. Nach Aussage von Leiter Stefan Kunisch gehört die Kreisfeuerwehr damit zu den wenigen freiwilligen Feuerwehren in Hessen mit einer eigenen Abteilung zur Tierrettung. Eine Übersicht dazu gebe es nicht, hieß es vom Landesfeuerwehrverband in Kassel. Bekannt sei, dass einige Berufsfeuerwehren über entsprechend ausgebildetes Personal und für die Tierrettung geeignete Fahrzeuge verfügten.