Magdeburg

Brandbeschleuniger auf Grill gekippt: Frau schwer verletzt

06.09.2020, 10:56 Uhr | dpa

Ein 50-Jähriger hat auf einer Grillparty in Magdeburg Brandbeschleuniger auf den bereits brennenden Grill gekippt und dabei eine Verpuffung verursacht. Eine 22-Jährige Magdeburgerin sei bei dem Vorfall am Samstagabend so schwer verletzt worden, dass sie zur Behandlung im Krankenhaus bleiben musste, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein 27-jähriger Gast aus der Börde habe außerdem leichte oberflächliche Verbrennungen erlitten.