Auto rammt Baum: 19-Jähriger schwer verletzt

06.09.2020, 14:31 Uhr | dpa

Ein 19 Jahre alter Autofahrer hat in Walsrode im Heidekreis mit seinem Wagen einen Baum gerammt und schwere Verletzungen erlitten. Auf der Bundesstraße 440 zwischen den Ortsteilen Bommelsen und Kroge sei der Wagen des jungen Mannes aus zunächst ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dann kollidierte das Auto am Samstagnachmittag mit einem Baum. Der Fahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt, die Retter von der Feuerwehr konnten ihn erst nach fast zwei Stunden befreien. Per Rettungshubschrauber kam der 19-Jährige aus Visselhövede ins Krankenhaus.