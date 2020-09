Großenkneten

Beim Überholen Auto gerammt: Drei Verletzte

06.09.2020, 14:39 Uhr | dpa

Ein 23 Jahre alter Autofahrer hat in Großenkneten im Landkreis Oldenburg beim Überholen ein entgegenkommendes Auto gerammt. Der junge Mann und der 34 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens wurden leicht verletzt, der 45 Jahre alte Beifahrer des 34-Jährigen schwer, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Alle drei kamen ins Krankenhaus. Der 23-Jährige habe ein Wohnmobil überholen wollen, dabei aber offensichtlich den entgegenkommenden Wagen übersehen. Ihm wurde eine Blutprobe abgenommen - wegen des Verdachts auf Alkohol am Steuer.