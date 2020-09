Rotenburg (Wümme)

15-Jähriger bei Spritztour mit Kleintransporter gestoppt

06.09.2020, 14:39 Uhr | dpa

Ein 15-Jähriger ist bei einer Spritztour mit einem Kleintransporter in Rotenburg von der Polizei gestoppt worden. Der Teeanger war in den frühen Morgenstunden mit dem Wagen seines Vaters unterwegs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.