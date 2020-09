Aachen

Radfahrer nach Kollision mit Auto schwer verletzt

06.09.2020, 14:42 Uhr | dpa

Ein 83 Jahre alter Radfahrer hat sich beim Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt. Ein 64-jähriger Autofahrer wollte den Mann in Neubrandenburg im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte am Samstagmorgen überholen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei kam es aus zunächst unbekannter Ursache zum Zusammenstoß. Der 83-Jährige stürzte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt etwa 2200 Euro.