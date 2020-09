Südbrookmerland

Mit Elektromobil im Graben: Feuerwehr rettet Senior

06.09.2020, 15:31 Uhr | dpa

Die Feuerwehr hat einen älteren Mann gerettet, der bei einer Fahrt mit einem Elektromobil in Südbrookmerland (Landkreis Aurich) in einen Graben geraten ist. Der Mann wurde durch das Elektromobil im Graben eingeklemmt und konnte sich nicht aus eigener Kraft befreien, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Der Senior blieb unverletzt. Ein Passant hatte den Mann bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Wie der Mann am Sonntag an der Bundesstraße 72 in den zwei Meter tiefen Graben geraten konnte, war zunächst unklar.