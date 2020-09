06.09.2020, 16:05 Uhr | dpa

Die Zahl der an den Thüringer Verwaltungsgerichten anhängigen Verfahren nimmt weiter ab. Im ersten Halbjahr 2020 gingen an den drei Verwaltungsgerichten in Gera, Meiningen und Weimar rund 1900 neue Fälle ein, wie das Justizministerium am Sonntag mitteilte. Das sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Rückgang um 10,9 Prozent. Besonders die Asylklagen seien stark rückläufig. Ihre Zahl sei um 22,1 Prozent geschrumpft. Zudem könnten die Verwaltungsrichter ihre Bestände weiter abbauen.