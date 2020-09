Heilbronn

Mittelstrecken-Talent Hausdorf gewinnt Bronze bei Jugend-DM

06.09.2020, 17:49 Uhr | dpa

Lisa Hausdorf von der AG Hamburg West hat bei den deutschen Jugend-Meisterschaften der Leichtathleten in Heilbronn Bronze über 1500 Meter der Altersklasse U20 gewonnen. Die 17-Jährige, die in der älteren Konkurrenz antrat, kam in der Zeit von 4:41,73 Minuten auf den dritten Rang. Ebenfalls Bronze gewannen über 400 Meter Bela Karn (HSV/48,56 Sekunden) bei den U20 und Lysann Helms (HSV/54,75) bei den U18.

Mit einer Enttäuschung endeten die Titelkämpfe dagegen für Mika Sosna. Der Diskuswerfer von der TSG Bergedorf, der mit einer Bestleistung von 64,05 Metern angereist war, verpasste bei den U18 eine Medaille und kam mit erzielten 58,31 Metern auf den vierten Platz.