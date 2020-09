Mönchengladbach

Polo-Herren mit starkem Auftakt: Alster-Damen ohne Punkte

06.09.2020, 17:55 Uhr | dpa

Die Hockey-Herren vom Hamburger Polo-Club und die Damen des UHC sind die großen Gewinner am Auftaktwochenende der Feld-Bundesliga. Nach mehr als zehn Monaten Zwangspause aufgrund der Corona-Pandemie feierte Polo am Samstag einen 3:2 -Sieg gegen den Großflottbeker THGC. Am Sonntag ließ das Team im zweiten Stadtderby ein 3:0 gegen den HTHC folgen. "Jetzt sind wir oben dran in unserer Gruppe", sagte Trainer Witthaus zufrieden.

Die UHC-Herren holten dank des 2:1 gegen den TSV Mannheim und des 2:2 gegen den Mannheimer HC vier von sechs Punkten. Auch die Alster-Herren besiegten den TSV (4:2), nachdem sie gegen den MHC eine 1:5-Niederlage hatten hinnehmen müssen.

Die UHC-Damen hatten die Rückrunde mit einem 3:1 gegen den HTHC begonnen und anschließend beim Rüsselsheimer RK mit 5:1 gewonnen. Allerdings beklagte Trainer Claas Henkel die Chancenverwertung seiner Mannschaft. Der HTHC überraschte seinerseits in seinem zweiten Spiel mit einem 3:0 bei Rot-Weiss Köln.

Völlig misslungen ist der Start dagegen Damen-Titelverteidiger Club an der Alster. Das Team von Trainer Jens George verlor beim Düsseldorfer HC und Uhlenhorst Mülheim jeweils mit 1:2. "Ein Doppelwochenende ohne Punkt ist für das Team auch eine neue Erfahrung, die aber auch einmal ganz heilsam sein könnte. Erfolg fällt nicht immer vom Baum", betonte George.