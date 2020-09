Neubrandenburg

30 000 Schaden bei ausgebranntem Imbiss

06.09.2020, 19:17 Uhr | dpa

Nach einem Brand in einem Imbiss am Bahnhof in Neubrandenburg ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung. Bei dem Feuer am frühen Samstagmorgen war der Imbiss eines 57-Jährigen komplett zerstört worden, wie ein Polizeisprecher am Sonntag erklärte. Nach ersten Untersuchungen könnte es vor dem Feuer auch einen Defekt in der E-Anlage gegeben haben. Dies sei aber noch nicht sicher. Der Schaden wurde bisher mit rund 30 000 Euro angegeben. Durch starke Rauchentwicklung wurden die Fahrt mehrerer Züge im Bahnhofsbereich zeitweise behindert. Mehrere Gasflaschen, die in den Räumen lagerten, erschwerten die Löscharbeiten. Verletzt wurde niemand.