Poppenhausen (Wasserkuppe)

Motorradfahrer prallt gegen Planke: Schwer verletzt

06.09.2020, 21:40 Uhr | dpa

In einer Linkskurve im Landkreis Fulda hat ein 22-Jähriger die Kontrolle über sein Motorrad verloren und dadurch lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Bei Poppenhausen sei er am Sonntag ohne Fremdbeteiligung von der Straße abgekommen und gegen eine Schutzplanke gefahren, teilte die Polizei mit. Dadurch sei er im Kopf-, Hals- und Wirbelsäulenbereich lebensgefährlich verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus nach Fulda gebracht.