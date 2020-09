Föhren

Fallschirmspringer stürzt aus mehreren Metern ab

06.09.2020, 21:54 Uhr | dpa

Ein Fallschirmspringer ist am Sonntag in Föhren (Landkreis Trier-Saarburg) aus mehreren Metern Höhe abgestürzt. Der 49-Jährige habe dadurch schwere Verletzungen erlitten, teilte die Polizei am Abend mit. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war zunächst unklar.