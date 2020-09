Rostock

Aussagen bei Prozess um Mordversuch an Ex-Freundin erwartet

07.09.2020, 02:03 Uhr | dpa

Am Landgericht Rostock wird heute der Prozess gegen einen 41 Jahre alten Angeklagten wegen versuchten Mordes an seiner Ex-Freundin fortgesetzt. Dabei soll auch das 38 Jahre alte Opfer als Zeugin vernommen werden. Zuvor will sich der Angeklagte äußern. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, am 1. März dieses Jahres in Rostock seine Ex-Freundin aus einem Hochparterre-Fenster gestoßen und mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Durch die von ihr initiierte Trennung habe er sich in seiner Ehre verletzt und in seinen vermeintlichen Besitzansprüchen beschnitten gefühlt, hieß es in der Anklage.