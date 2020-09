Hameln

Im Prozess um Polizeigewalt wird Urteil in Hameln erwartet

07.09.2020, 02:13 Uhr | dpa

Im Prozess um mutmaßliche Polizeigewalt werden heute vor dem Amtsgerichts Hameln die Urteile erwartet. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Hauptangeklagten vor, im Jahr 2018 als Polizist im Einsatz einen am Boden liegenden Festgenommenen mehrfach getreten zu haben. Nach Angaben der Gerichtssprecherin ist der Mann inzwischen kein Polizeibeamter mehr. Vor Gericht stehen zudem fünf damalige Kollegen des Mannes, die bei der Festnahme in Hameln beteiligt waren. Die Staatsanwaltschaft wirft den Polizisten vor, nicht eingeschritten zu sein, als ihr Kollege den Festgenommenen trat. Der Sprecherin zufolge hat der Hauptangeklagte vor Gericht eingeräumt, bei der Festnahme möglicherweise überreagiert zu haben. Die Urteile werden voraussichtlich am Montagnachmittag gesprochen.