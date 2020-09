Detmold

Vater soll Baby zu Tode misshandelt haben: Prozessbeginn

07.09.2020, 03:03 Uhr | dpa

Vor dem Landgericht Detmold beginnt heute der Prozess gegen einen Mann, der sein Baby so massiv misshandelt haben soll, dass es an den Folgen starb. Wie das Gericht mitteilte, wird dem 26-Jährigen Kindesmisshandlung mit Todesfolge vorgeworfen. Den im Dezember 2019 geborenen Sohn soll er in dessen ersten drei Lebensmonaten mehrfach schwere körperliche Gewalt angetan haben. Die Misshandlungen führten mutmaßlich zum Tod des Säuglings im März 2020. Der Angeklagte, der sich in Untersuchungshaft befindet, bestreitet die Taten. Als Fortsetzungstermine stehen der 21. und 30. September fest.