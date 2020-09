Neubrandenburg

Oberbürgermeister will mehr Ordnungsstreifen

07.09.2020, 07:48 Uhr | dpa

Mit zusätzlichen Mitarbeitern im Ordnungsamt und mehr Streifen will die Stadt Neubrandenburg das Sicherheitsgefühl ihrer Bewohner verbessern. Dazu sollen 2021 drei zusätzliche Stellen besetzt und 2022 zwei weitere Mitarbeiter eingestellt werden, wie Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos) vorgeschlagen hat. Über diese Vorlage, die sich aus einer aktuellen Befragung der Einwohner ergab, soll die Stadtvertretung an diesem Donnerstag beraten, wie eine Stadtsprecherin am Montag erklärte.

Die mit rund 65 000 Einwohnern drittgrößte Stadt in Mecklenburg-Vorpommern will für zusätzliche Stellen 2021 rund 187 500 Euro mehr und ab 2022 insgesamt rund 312 000 Euro mehr ausgeben. Anlass ist, dass sich in der Befragung zum Sicherheitskonzept etwa 40 Prozent der Bürger für mehr Kontrolle und Verfolgung jeglicher Ordnungswidrigkeiten und Straftaten, darunter Falschparken, Raserei, Hundekot und Lärm, ausgesprochen hatten. In Ausschüssen war diesem Vorschlag - unabhängig von erwarteten Finanzproblemen wegen der Corona-Krise - bisher mehrheitlich zugestimmt worden.