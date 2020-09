Remscheid

Auto kollidiert mit Lkw auf A1 in Richtung Köln

07.09.2020, 08:30 Uhr | dpa

Der Schriftzug "Unfall" leuchtet an einem Streifenwagen. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge auf der Autobahn 1 zwischen Remscheid-Lennep und Wermelskirchen ist ein Mensch tödlich verunglückt. In Fahrtrichtung Köln kollidierten am Montagmorgen ein Lastwagen und ein Pkw, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Person, die das Auto fuhr, kam dabei ums Leben, weitere Details zum Unfall waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei bereitete eine Sperrung der A1 in Richtung Köln vor. Der Verkehr werde dann umgeleitet, hieß es.

Zeitweise war am Morgen zunächst noch ein Fahrstreifen frei. Autofahrer mussten in der Folge Geduld mitbringen und laut WDR-Verkehrslage etwa 45 Minuten mehr Zeit einplanen: Es staute sich auf rund fünf Kilometern.