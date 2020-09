Bleicherode

Frühere Möbelfabrik brennt zur Hälfte ab: 50 000 Euro Schaden

07.09.2020, 11:11 Uhr | dpa

In einer früheren Möbelfabrik ist ein Feuer ausgebrochen und hat ersten Schätzungen zufolge einen Schaden in Höhe von rund 50 000 Euro angerichtet. Das Gebäude in Bleicherode ging am Montagmorgen in Flammen auf, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr war am Vormittag noch mit Löscharbeiten beschäftigt. Verletzt wurde niemand. Laut Polizei brannte etwa die Hälfte des vermutlich als Lager genutzten Gebäudes ab. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache. Wegen der Löscharbeiten kam es in Bleicherode zu Verkehrsbehinderungen.