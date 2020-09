Wiesbaden

Unternehmer gegen Gesetzentwurf zur Bestrafung von Firmen

07.09.2020, 11:41 Uhr | dpa

Mit einem offenen Brief an die Landesregierung haben 200 hessische Unternehmer gegen ein geplantes Gesetz der Bundesregierung zur härteren Bestrafung von Firmen protestiert. Der Gesetzentwurf kriminalisiere die Betriebe pauschal, teilte der Hessische Industrie- und Handelskammertag am Montag in Wiesbaden mit. Durch das geplante "Gesetz zur Stärkung der Integrität in der Wirtschaft" hafteten Unternehmen für Straftaten eines Dritten, etwa einer Führungskraft. "Taten, auf die das Unternehmen am Ende keinerlei Einfluss hatte und die es auch in keiner Form verschuldet hat."

Die hessischen Unternehmer fordern die Landesregierung auf, den Gesetzentwurf im Bundesrat zu stoppen. Sechs Wirtschaftsministerien anderer Länder hätten sich bereits gegen den Entwurf ausgesprochen, darunter Rheinland-Pfalz. Am 18. September soll sich das Plenum der Länderkammer mit dem Gesetzentwurf beschäftigen.

Die Ermittlungsbehörden können in Deutschland keine Strafverfahren gegen Unternehmen führen, sondern nur Geldbußen nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz verhängen, so wie es etwa im Zusammenhang mit der Dieselaffäre geschehen ist. Aus Sicht der Bundesregierung ist damit keine angemessene Reaktion auf Unternehmenskriminalität möglich. "Die Neuregelung kommt der ganz großen Mehrheit der Unternehmen in Deutschland zugute, die sich rechtstreu und lauter verhält", erklärt das Bundesjustizministerium auf seiner Internetseite.