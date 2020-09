Dresden

Kletteraktion eines Jungen ruft Rettungskräfte auf den Plan

07.09.2020, 14:37 Uhr | dpa

Eine Kletteraktion eines Jungen hat in Dresden einen Rettungseinsatz ausgelöst. Wie die Polizeidirektion Dresden am Montag berichtete, befand sich ein neunjähriger Junge alleine in einer abgeschlossenen Wohnung. Um dorthin zu gelangen, kletterte dessen ebenfalls neunjähriger Freund am Sonntag über ein Vordach in die erste Etage des Mehrfamilienhauses. Als der Besucher die Wohnung wieder auf dem gleichen Weg verlassen wollte, wurden Anwohner auf das gefährliche Unterfangen aufmerksam und alarmierten die Polizei. Die Feuerwehr holte den Kletterer mit einer Steckleiter aus der Wohnung und übergab ihn in die Obhut seiner Eltern.

Der zweite Junge wurde dem Jugendamt übergeben. Die Polizei prüft, ob es sich beim Vorfall um eine Kindeswohlgefährdung durch die Eltern handelt. Sie hatten die Haustür verschlossen und ihren Sohn in der Wohnung gelassen.