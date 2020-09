Rostock

Große Rettungsübung vor Strand von Warnemünde

07.09.2020, 15:56 Uhr | dpa

Ein Schiff havariert vor der Küste. Während sechs Mann in einer Rettungsinsel davonkommen, springen zwei über die Reling in die Ostsee, ein weiterer liegt mit gebrochenem Bein noch an Bord - das war das Szenario einer See-Rettungsübung vor dem Strand von Warnemünde am Montag. Drei Stunden brauchten die Rettungskräfte, um die Havarierten und den Verletzten zu bergen und an Land zu bringen, wie Marcel Schuldt von der Einsatzleitung sagte. Dabei sei auch ein Helikopter zum Einsatz gekommen.

Ein Teil der Übung - nämlich das Aufnehmen von aus dem Schiff ausgelaufenem Öl - musste allerdings entfallen, wie Schuldt sagte. Das Ölbekämpfungsschiff habe einen echten Einsatz gehabt und deshalb nicht an der Übung teilnehmen können. Das Ziel der Rettungsübung war, das Zusammenspiel aller beteiligten Einheiten zu üben. Mit dabei waren den Angaben zufolge auch Feuerwehrleute und ein Notarzt.