Wernigerode

Inlineskater kollidiert mit Auto: schwer verletzt

07.09.2020, 15:58 Uhr | dpa

Ein Inlineskater ist in Wernigerode (Landkreis Harz) mit einem Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Der 50 Jahre alte Mann aus Ilsenburg habe am Sonntag beim Skaten eine Kurve geschnitten und sei auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte die Polizei am Montag mit. Eine entgegenkommende Autofahrerin konnte nicht ausweichen, es kam zum Zusammenstoß. Der 50-Jährige zog sich bei dem Crash mehrere Knochenbrüche zu und musste mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Die 40 Jahre alte Autofahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt.