Quickborn

Bagger beschädigt Kabel: Hunderte Haushalte ohne Strom

07.09.2020, 16:01 Uhr | dpa

Hunderte Haushalte auf Fehmarn sind am Montagvormittag ohne Strom gewesen. Eine Bagger habe bei Tiefbauarbeiten ein Stromkabel beschädigt, teilte eine Sprecherin der Schleswig-Holstein Netz AG in Quickborn mit. Die Störung dauerte zwei Stunden und war kurz vor elf Uhr wieder behoben. Betroffen waren Haushalte in Burg, Bannesdorf, Niendorf, Wulfen, Fehmarnsund, Blieschendorf und Avendorf. Zuvor hatten andere Medien berichtet.