Freiburg im Breisgau

Hunderte tote Fledermäuse: Ermittlungen abgeschlossen

07.09.2020, 16:14 Uhr | dpa

Nach dem Tod hunderter Fledermäuse in der Lüftungsanlage eines Freiburger Universitätsgebäudes hat die Polizei ihre Ermittlungen abgeschlossen. In der vergangenen Woche seien die Akten zur Staatsanwaltschaft Freiburg gegangen, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Auch die "Badische Zeitung" hatte berichtet. Ein Tatverdächtiger konnte nicht gefunden werden. Wegen eines Lochs in einem Schutzgitter waren etwa 2400 Fledermäuse in die Lüftungsanlage gelangt und 700 gestorben. Mitarbeiter hatten die Tiere Ende Juli in mehrere Etagen des Gebäudes für Chemie entdeckt.