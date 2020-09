Torgau

Zwei Schüler in Torgau positiv auf Corona getestet

07.09.2020, 18:27 Uhr | dpa

Im nordsächsischen Torgau sind zwei Schüler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Es handele sich um Geschwister, die eine Grund- und eine Oberschule besuchten, teilte das Landratsamt am Montag mit. Für 39 Schüler und fünf Lehrer sei eine häusliche Quarantäne angeordnet worden. Sie würden alle auf das Virus getestet.

Die beiden infizierten Kinder zeigten keine Krankheitssymptome. Sie wohnten in einem von zwei Wohnblöcken in Torgau, wo es bereits etliche Quarantäne-Fälle gebe. In diesem Zusammenhang seien die Geschwister getestet worden.