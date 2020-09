Flensburg

SG Flensburg-Handewitt in CL zunächst ohne Zuschauer

07.09.2020, 18:48 Uhr | dpa

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt tritt in seinem ersten Champions-League-Heimspiel vor leeren Rängen an. Das haben die SG-Verantwortlichen entschieden, teilte der Verein am Montag mit. Flensburg-Handewitt erwartet am 16. September den polnischen Meister KS Kielce. "Noch nie hat es ein Geisterspiel in der 30-jährigen Geschichte der SG Flensburg-Handewitt gegeben, für Mannschaft, Trainer und Fans eine ganz neue Situation", heißt es in der Erklärung.

Derzeit erarbeitet der Verein gemeinsam mit der Landesregierung und den zuständigen Behörden einen Fahrplan zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs mit Zuschauern. Noch gibt es deshalb keine verbindlichen Aussagen über die nachfolgenden Spiele in der Champions League. Bislang gibt es auch keine TV-Übertragung. "Wo und in welchem Rahmen das Spiel daher zu sehen sein wird, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest", informierte die SG.