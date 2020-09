Wiesbaden

Auto prallt mit Rettungswagen zusammen

07.09.2020, 20:55 Uhr | dpa

Eine Autofahrerin ist in Wiesbaden beim Zusammenstoß mit einem Rettungswagen schwer verletzt worden. Dieser habe sich am Montag mit Martinshorn und Blaulicht auf dem Weg zu einem Einsatz befunden und das Auto der 35-Jährigen links überholen wollen, teilte die Polizei mit. Im selben Moment habe die Autofahrerin angesetzt, um links abzubiegen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes sei der Wagen der Wiesbadenerin auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Die Frau sei zunächst bewusstlos gewesen. Die Rettungswagenbesatzung blieb unverletzt und versorgte die Verletzte an der Unfallstelle. Zur weiteren medizinischen Behandlung kam sie ins Krankenhaus.